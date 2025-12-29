３年ぶりのＶ奪回に燃えるオリックス・岸田護監督（４４）が２８日、来季２年目の麦谷祐介外野手（２３）に“猛ハッパ”をかけた。「いろんな部分でレベルアップしないといけない。１軍でも多くいたけど、１試合目に活躍しても次の試合でからっきしアカンし…。それは体力（がない）だと思う」富士大からドラフト１位で入団した麦谷は今季、開幕１軍を果たすも７９試合に出場し打率・２３１、１本塁打、１０打点とレギュラーを