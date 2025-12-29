中団を追走した2番人気ノーブルロジャー（牡4＝吉岡、父パレスマリス）が直線、外から自慢の末脚を生かして差し切りV。昨年シンザン記念以来の3勝目、ダート転向5戦目で勝ち切った。石川は「3戦続けて騎乗させていただきましたが、後ろから競馬をして（展開が）はまってくれると信じていた。4角で若干、頭を上げましたが外に出してから、いい脚を使ってくれた。元々、能力が高い馬ですし、大きいところを獲りたいと思います」