阪神4R・新馬戦（ダート1400メートル）は1番人気ソルオーブ（牡＝小栗、父ディスクリートキャット）が初陣を勝利で飾った。道中は好位3、4番手。直線、押し切り態勢に入ったマリリンバローズにヒヤリとさせられたが、仕掛けて急追。かわしてから2馬身引き離した。ジェルーは「頑張ってくれたね。道中、促さないと進んでいかない感じだったが、最後はいい脚。距離が延びても」と笑顔。小栗師は「思ったより行き脚がつかなかった