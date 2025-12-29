ロッテのサブロー監督（４９）がネフタリ・ソト内野手（３６）のオープン戦全戦出場を義務づけた。オフに食事にいった際に「『ＤｅＮＡでホームラン王取った時、何が良かった？』って聞いたら『ラミレス監督にオープン戦全試合出さされた』と。『じゃあ来年それで』」というやりとりがあったことを明かした。ソトは今季打率・２３０、本塁打１３本と物足りない数字に終わった。７月上旬まで打率１割台と低迷した。それだけに「