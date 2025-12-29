阪神6R・新馬戦（芝1600メートル）は中団から進めた1番人気キシダンチョウ（牡＝吉岡、父ロードカナロア）がメンバー最速タイの上がり3F34秒2をマーク。先に抜け出したララファキュルテを半馬身かわし、初陣Vを飾った。高杉は「返し馬から芝の感じが良かったし、道中いくつか不利があった中でよく勝ち切ってくれました。今後が楽しみ」と期待を寄せた。