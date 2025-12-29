大みそかの格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ師走の超強者祭り」（さいたまスーパーアリーナ）が目前に迫った。今年も注目カードが並ぶビッグマッチに?バカサバイバー?こと青木真也（４２）が大ナタを振るう。今回はＲＩＺＩＮバンタム級王座戦と同フライ級王座戦だ。バンタム級王座戦は、井上直樹にダニー・サバテロ（米国）が挑戦する。まず青木は、サバテロについて「要はベラトールがなくなって、ＵＦＣに行けなかった選手なんだ