新日本プロレス来年１月４日東京ドーム大会で引退試合（vs オカダ・カズチカ）に臨む棚橋弘至（４９）が、最愛の子供たちに最後の雄姿を見せる。引退まで残り７日となった２８日に取材に応じた棚橋は「もうあと７日なのか…」とダジャレを交えつつ「年内最終戦（２２日）の後楽園が終わって『あと１個か』ってなった時にようやく実感したというか。じわじわ追い詰められてる感じがしますね」と感慨深げな表情を浮かべた。プロ