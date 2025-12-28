【その他の画像・動画等を元記事で観る】歌手、声優として精力的に活動する佐々木李子が、2026年6月3日に全10曲すべて新曲を収録したフルアルバム「RI PATHOS」を発売することが決定した。本作は、彼女自身のこれまでの歩みと、これから進む未来を1本の道として描いた作品となる。収録される楽曲はそれぞれ、佐々木李子に紐づく事柄をテーマに制作され、“これまで”と“これから”をつなぐ構成となっている。アルバム全体で表現さ