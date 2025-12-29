阪神・村上頌樹投手（２７）と近本光司外野手（３１）が２８日、ともに地元である兵庫県淡路島の淡路佐野運動公園で合同自主トレを公開した。村上は来季の個人目標に掲げる沢村賞に向け、基準となる８完投以上を宣言。２年連続開幕投手へも改めて名乗りを上げ、開幕Ｇ倒に意欲を示した。近本は“プロ８年目の挑戦”として左中間への打球増加などを挙げた。近本は３２歳を迎える来年も挑戦することに意気込んだ。まず１つ目が、