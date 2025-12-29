今年も多くのプロ野球選手たちがユニホームを脱いだ。移籍先など次の進路が決まった選手がいる一方で、未定の選手もいる。それぞれの新しい人生に挑戦する男たちの思いを伝える「第２の人生へプレーボール」。タテジマのユニホームを脱いだ阪神の鈴木勇斗投手（２５）は来季から軟式野球に挑戦する。選んだのは東京を拠点とする「株式会社エコ・プラン」の軟式野球部。硬式一筋だった男が、軟式の世界に足を踏み入れた理由に迫っ