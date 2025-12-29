阪神の今朝丸裕喜投手（１９）が２８日、Ｇ７スタジアム神戸で第２回プロ野球兵庫県人会に参加した。小学生約１５０人との野球教室後にトークショーが行われ、「阪神ファンの人？」の質問に半分ほどが挙手。兵庫県出身で、兵庫県の球団選手として「（来年は）全員を阪神ファンにしたい。好きと思ってもらえるように」と今朝丸ファンを増やす事を誓った。子どもらに名前を呼ばれ、楽しそうに年内ラストイベントを終えた。それで