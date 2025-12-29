伊野尾慧と松本穂香がW主演を務める新ドラマ『50分間の恋人』（毎週日曜よる10時15分～ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠）が１月18日にスタート。 ©ABCテレビ・ストームレーベルズ ドラマ『５０分間の恋人』は、伊野尾演じる“AIだけが親友の変わり者イケメン”晴流と、松本演じる“仕事に夢中な堅実女子”菜帆が繰り広げるズレきゅんラブコメディ。菜帆が晴流にコーヒーを