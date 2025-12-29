楽天の岸孝之投手（４１）が、現役続行への強い思いを明かした。今月４日に４１歳を迎えたばかりのベテラン。１年１年が勝負になってくる中で親交あるヤクルト・石川の背中を追うが、「やれる限りはやりたい」と秘めた覚悟を言葉に込めた。厳しいプロの世界で年齢を重ね、岸自身も「若い子もいるし、年齢のハンデっていうのはあるわけで」と言う。理解しているからこそ、「そこに負けないようにという気持ちも忘れずにやってい