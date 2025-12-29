《阪神競馬出来事＆制裁》【競走中止】▽5R…マイネルイグザルト（1周目5号障害竹柵手前で中止）、ボエーム（9号障害いけ垣着地時につまずき落馬）【過怠金】▽1R…鮫島良1万円（4角手前外斜行）、西塚1万円（直線外斜行）▽10R…高杉3万円（ムチの使用）【戒告】▽2R…斎藤（決勝線手前外斜行）▽5R…上野（1周目2角内斜行）