「ＳＶリーグ男子、サントリー３−０大阪Ｂ」（２８日、おおきにアリーナ舞洲）男子でサントリーは大阪Ｂに３−０で勝利し、１５勝１敗で首位を守った。主将の日本代表アウトサイドヒッター高橋藍（２４）が１１得点を挙げる活躍をみせた。大阪Ｂは１３勝３敗で２位。マッチポイントは高橋藍のサービスエースだった。第２セットに続き最終第３セットも自らのサーブで締め「攻めるか（安全に）入れていくかの選択肢で、自分的