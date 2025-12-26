◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ12回戦○統一王者・井上尚弥判定WBC2位アラン・ピカソ●（2025年12月27日サウジアラビア・リヤドムハマド・アブド・アリーナ）プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）が27日にサウジアラビア・リヤドで行われた大型興行でWBC世界同級2位アラン・ピカソ（25＝メキシコ）に12回判定勝ちし、歴代1位となる世界戦27連勝を飾った。次戦は5