吉林省長春市の長春万達スキー場が25日に開業した。中国新聞網が伝えた。同スキー場は垂直落差がアジアで最大を誇る屋内スキー場で、最大落差は85メートルに達し、建設総面積は約5万平方メートル、同時に約1200人のスキーヤーがスキーを楽しむことができる。（提供/人民網日本語版・編集/KM）