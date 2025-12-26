◇第105回全国高校ラグビー大会1回戦北越17―42日本航空石川（2025年12月28日東大阪市・花園ラグビー場）「第105回全国高校ラグビー大会」に2大会ぶり3度目の出場となる新潟県代表の北越は28日、日本航空石川との1回戦に臨み、17―42で完敗した。創部78年目で全国1勝はまたも持ち越しとなり、初戦敗退。主将でスタンドオフの小林龍ノ介（3年）は「自分たちで崩れてしまったのが敗因」と悔しさをにじませた。前半は相手に