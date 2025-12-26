IBF世界フライ級王者の矢吹正道（33＝緑）は初防衛成功から一夜明けた28日、愛知県常滑市内で会見し、「予想通り激闘になった。ほっとした。やっと解放された」と穏やかな笑みを浮かべた。ダウンもKO負けもなかったフェリックス・アルバラード（ニカラグア）を12回KOで沈めて自信を深め、次戦については「ビッグマッチをやりたい」と統一戦、スーパーフライ級への転級にこだわらない姿勢を改めて強調した。対戦したい相手と