来季プロ20年目を迎える楽天最年長で41歳の岸孝之投手が「やれる限りはやりたい」と不退転の決意を語った。今季は19試合に登板し、6勝6敗、キャリアでワーストの防御率4・38に終わったが、8月26日のソフトバンク戦（弘前）では通算170勝を達成した。オフに親交のあるヤクルト・石川と会食。188勝左腕に促され、契約更改交渉後の会見では「頭の片隅に置きながら頑張っていきたい」と初めて200勝を目指すことを公言した。来年1