フランスの世界的俳優で、歌手としても知られるブリジット・バルドーさんが亡くなりました。91歳でした。「ブリジット・バルドー財団」は28日、フランスの俳優で歌手としても知られるブリジット・バルドーさんが死去したと伝えました。91歳でした。死因などは明らかにしていません。バルドーさんは、15歳でファッション誌のモデルを務めるなど若くから活躍し、1956年に出演した映画「素直な悪女」の演技で世界的に注目を集めました