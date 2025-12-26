自主トレ公開後、撮影に応じる阪神・近本（左）と村上＝兵庫県淡路市阪神の近本光司外野手と村上頌樹投手が28日、故郷の兵庫県淡路島で自主トレーニングを一般公開し、ランニングやキャッチボールで汗を流した。4年連続6度目の盗塁王に輝いた31歳の近本は「走れるから、いろんな幅ができてくる。年齢を重ねても走っていけるような体でありたい」と語った。打撃では左中間への打球を意識しているといい「そこにしっかり打てると