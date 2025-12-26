第70回有馬記念中央競馬の一年の総決算、G1第70回有馬記念は28日、中山芝2500メートルで行われ、3番人気ミュージアムマイル（牡3、高柳大）が制した。表彰式には大人気女優が登場し、現地もネットも沸いた。表彰式に登場したのは、JRA年間プロモーションキャラクターを務める女優の長澤まさみだった。髪をポニーテールにして赤の衣装に身を包み、ミュージアムマイルに騎乗したクリスチャン・デムーロ騎手に花束を渡した。