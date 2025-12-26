◆全国高校ラグビー第２日（２８日・花園ラグビー場）１回戦１４試合が行われ、聖光学院（福島）が１８―１７で近大和歌山との接戦を制し花園初勝利。昨年は初戦で０―１１２と大敗したが、今年就任した元日本代表ＬＯ・宇佐美和彦監督（３３）が恩師エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチの教えを生徒たちに説く指導で壁を越えた。３０日の２回戦は筑紫（福岡第２）と対戦する。光泉カトリック（滋賀）は１０６―３で山形中央に大