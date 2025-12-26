ＪＦＡ第４９回全日本Ｕ―１２サッカー選手権大会 第３日 （２８日、鹿児島・鴨池補助、白波スタジアム）準々決勝と準決勝を行い、決勝はサガン鳥栖（佐賀）とソレッソ熊本（熊本）の九州対決となった。サガン鳥栖は１―１で迎えた後半７分、コーナーキックから網代時生（６年）の今大会通算７得点目の決勝ゴールでＦＣトリアネーロ町田（東京第２）に逆転勝ち。１６回目の出場で初の決勝進出を決めた。２年前に初めて九州の地に