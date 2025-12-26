スピードスケート 全日本選手権・ミラノコルティナ五輪代表選考会 最終日（２８日、長野市エムウェーブ）女子１５００メートルは、ミラノ・コルティナ五輪代表の高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が１分５５秒１２で２連覇した。レース後には、所属の垣根を越えて一緒に練習を積むために自ら立ち上げた「チーム・ゴールド」の今季限りでの解散を表明。自身も４度目の五輪に向けて集大成と位置づけるシーズンで１５００メ