巨人・阿部慎之助監督（４６）が２８日、来季の全ポジションでレギュラー白紙を明言した。２年ぶりのリーグＶを目指す上で「横一線で、いい競争をしてほしい」と促した。岡本がメジャーに挑戦する一方、ダルベックや松本剛ら新戦力が加入。今季、遊撃でベストナイン＆ゴールデン・グラブ賞を獲得した泉口であっても当確ランプをともさずに全位置で競わせる。「若い選手でも出てきたら使いたい」と若手も積極的に起用する意向を示