報知は２０１６年８月開催の「コミケ９０」で、スポーツ紙として初めて出店した。以降も１９年冬まで８回連続で出店。人気アニメやバーチャルアイドルなどの魅力に迫る特別号や描き下ろしイラストを採用したオリジナルグッズを販売。来場者に“サブカルの報知”を印象づけた。新型コロナウイルスによる開催中止などで参加を見送ったこともあったが、２２年の「コミケ１００」で３年ぶりに復活。ここではバーチャルシンガー「初