世界最大の同人誌即売会、コミックマーケット（Ｃ）１０７は３０、３１日に東京・江東区の東京ビッグサイトで行われる。報知新聞社は今回もエンタメ・アニメグッズ専門店「報知エンターテインメントマーケット（Ｈ．Ｏ．Ｅ．Ｍ．）」を出展。１０月に公開された人気テレビアニメの劇場版「劇場版ゾンビランドサガゆめぎんがパラダイス」の商品をはじめ、人気テレビアニメ「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」やバーチャル・シンガ