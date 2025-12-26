阪神・村上頌樹投手（２７）が２８日、来年３月２７日の巨人との開幕戦（東京Ｄ）で山崎との投げ合いを熱望した。阿部監督が「開幕で投げてほしい」と来季の開幕投手筆頭候補に挙げるなか、２年連続の大役を狙う虎のエースも「投げられれば最高だと思う。楽しい試合になる」と、同じ兵庫県出身の同学年で親交が深い右腕とのマッチアップを心待ちにした。過去２度の投げ合いでは互角の戦いを演じ、両者とも勝敗はついていない。