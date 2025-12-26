オリックス・麦谷祐介外野手（２３）が２８日、岸田監督から「ガス欠克服」指令を出された。昨年のドラフト１位で入団し、プロ１年目は７９試合で打率２割３分１厘、１本塁打、１０打点。「アグレッシブにやってくれたけど、まず体力が（課題）。一試合で出し切るのは当然で、それをまた次の日にもやらないと」と、レギュラーへの条件を突きつけられた。指揮官の言葉通り、２日連続で先発した場合、２戦目以降は打率１割５分６