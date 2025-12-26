西武・西口文也監督（５３）は２８日、今秋のドラフトで指名した１３選手の来春キャンプ振り分けについて、「とりあえず３位まではＡ班（１軍）で連れて行く」と明言した。また、ドラ２左腕・岩城颯空（はくあ）投手（２２）＝中大＝については「あるかも知れない」と守護神争いを期待した。岩城は直球を武器に中大では主に中継ぎで活躍。指揮官は「（起用法は）リリーフ」と明言する一方、「キャンプで見てみて本当に良かった