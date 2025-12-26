日本ハムは２８日、ソフトバンクを自由契約になっていた有原航平投手（３３）と入団合意に達したと発表した。球団では異例の４年２８億円規模の大型契約で６年ぶりに古巣復帰する有原は、「プロ野球人生の始まりの地である北海道、ファイターズという球団にご縁をいただけて大変嬉しく思います」と球団を通してコメント。１５年の入団から６年間在籍した古巣への恩返しを誓った。今季１４勝で最多勝を獲得した有原の加入で、伊