ヤクルト・塩見泰隆外野手（３２）の両翼転向プランが２８日、浮上した。開幕前に左膝の前十字靱帯（じんたい）と半月板を損傷して手術を行い、今季は本拠最終戦となった９月２８日の巨人戦（神宮）でスタメンには名を連ねたものの、リハビリ中のためプレーせずに交代した。順調に行けば来年の開幕には間に合うが、池山監督は患部の負担を考慮し「塩見という選手のことだけを考えれば、膝の負担を少しでも軽減してあげたい。どこ