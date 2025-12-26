社会保障制度改革を巡って、焦点となっていた二つのテーマの具体案がようやくまとまった。膨張し続ける医療費を削減するためには、一定の負担増はやむを得まい。政府は丁寧に説明を尽くし、患者の理解を求めていくべきだ。医療費が高額になった場合に患者の自己負担を抑える「高額療養費制度」については、年収に応じて負担額を４〜３８％引き上げることになった。２０２７年８月までかけて２段階で実施する。自己負担が最