文化庁は、国立の博物館や美術館の入館料について、訪日外国人観光客が割高になる「二重価格」の導入を検討するよう、館を運営する各独立行政法人に求める方針を固めた。訪日外国人から適正な料金を徴収して収入を増やすことで、公費の割合が低い持続可能な収益構造への転換を促すのが狙い。東京国立博物館や国立西洋美術館など国立博物館・美術館の運営費は、入館料や寄付といった自己収入に加え、国からの交付金によってまか