東京都は、高速データ通信や生成ＡＩ（人工知能）の発達に伴って各地で建設が進む民間のデータセンター（ＤＣ）について、環境性能や地域貢献の度合いを評価する認定制度を２０２６年にも創設する方針を固めた。近隣住民が迷惑施設だとして反対する事例が増える中、優良施設に「お墨付き」を与えることで両者の共生を後押しする狙いがある。都によると、都道府県で初の取り組みという。〈１〉太陽光発電などの再生可能エネルギ