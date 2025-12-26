「めるる」こと女優の生見愛瑠（23）が28日に放送された日本テレビ「サンキュ!ウィッチマン」（後10・00）に出演。お笑いコンビ「シソンヌ」長谷川忍（47）の下積み時代のエピソードに驚いた。同番組はお笑いコンビ「サンドウィッチマン」が贈る、超ハッピーサプライズと題して、人気芸能人が恩人へ年に一度の特大の“ありがとう”を伝えるという企画が放送された。その中で、長谷川が「暗黒の6年間無名のショーパブ時代」