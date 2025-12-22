埼玉・川口オートレース場の「スーパースター（SS）フェスタ2025」が開催3日目を迎える。トライアル戦は早くも黒川、鈴木圭の2強ムードだ。3日目の注目は11R。初日に続き、2日目12Rもしぶとさ発揮で快勝した昨年覇者の鈴木圭一郎（31＝浜松）が絶好の3枠。3連勝へ極上テクニックを見せつける。独走シーンは見られない鈴木圭だが、むしろ先頭で粘り切る走りが印象的だ。スタートの切れも悪くなく、1コーナー先制からライバルを