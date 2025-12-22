ボートレース大村で26日に先駆けてスタートしたG3「クイーンズクライマックスシリーズ」に続き、プレミアムG1「第14回クイーンズクライマックス」が、28日に開幕した。きょう29日のトライアル2回戦、12Rは小野生奈（39＝福岡）を軸に据えた。6号艇で3着発進の小野が枠番抽選で白カポックをゲット。機力も評判通りに良好で、あとはこのツキを生かすのみ。ビシッと逃走態勢を築くとみた。守屋が外をガツンと握って次位争いを優勢