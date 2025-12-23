ボートレース大村で26日に先駆けてスタートしたG3「クイーンズクライマックスシリーズ」に続き、プレミアムG1「第14回クイーンズクライマックス」が、28日に開幕した。きょう29日のトライアル2回戦、11Rの中心は川野芽唯（39＝福岡）だ。川野が絶好枠を引き当てた。満足な手応えとはいかないが、周回展示の回り足は良く映った。ここは先に回ることができれば白星は近い。渡辺は1回戦で悔しい3着。同じ2コースからひとつでも上