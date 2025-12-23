ボートレース大村で26日に先駆けてスタートしたG3「クイーンズクライマックスシリーズ」に続き、プレミアムG1「第14回クイーンズクライマックス」が、28日に開幕した。きょう29日のトライアル2回戦が行われる。いよいよ始まったトライアル1回戦。11Rは守屋美穂（36＝岡山）がインからコンマ01の極限スタートを決めて逃げ切り勝ち。「いい調整はできたと思う。チャンスをつかめるように」と意気込んだ。3号艇の2回戦12Rも上位争