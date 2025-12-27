29日の平塚競輪は「グランプリシリーズ」の2日目を開催。11Rで「ガールズグランプリ2025」（優勝賞金1530万円）が争われ、絶対女王の佐藤水菜（27＝神奈川・114期）が年間グランプリスラムの大偉業に挑む。絶対女王・佐藤を信頼。今年は15戦14勝、4つ全てのG1を制覇と国内敵なし。勝負付けは済んでおり、頂上決戦でも首位不動だ。アクシデントさえなく、自分の仕掛けさえできれば年間グランプリスラムの偉業を達成する。対抗は