ボートレース大村で26日に先駆けてスタートしたG3「クイーンズクライマックスシリーズ」に続き、プレミアムG1「第14回クイーンズクライマックス」が、28日に開幕した。きょう29日のトライアル2回戦、「超イイ値」担当の本間正則記者は、いきなりピンチに立たされた実森美祐（29＝広島）の反撃に期待した。選出順位12位。ギリギリでクイーンズクライマックス初出場を果たした実森。トライアル1回戦12Rは6コースから4着も、不良