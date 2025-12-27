握手するロシアのプーチン大統領（左）とトランプ米大統領＝8月、米アラスカ州アンカレジ（ロイター＝共同）【モスクワ共同】ロシアのウシャコフ大統領補佐官は28日、プーチン大統領とトランプ米大統領が同日の電話会談で、ウクライナ和平交渉を巡る作業部会を設置し、来年1月上旬に具体的な枠組みを決めることで合意したと明らかにした。国営テレビの取材に応じた。米ウクライナ首脳会談を前に、米ロ首脳の電話は1時間15分に及