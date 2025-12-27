俳優の福山雅治（56歳）が、12月28日に放送されたバラエティ番組「バナナマンのせっかくグルメ!!」（TBS系）に出演。大泉洋（52歳）も福山も多忙なため、スケジュールが「皆既月食とか日食とか、それくらいの規模で合わない」と語った。福山と大泉は今回、「ラストマン」の映画＆SPドラマの宣伝を兼ねて、新潟県湯沢町の人気温泉街＆スノーリゾートでグルメ探しを敢行。その冒頭、スタッフから「放送日が12月28日なんですけど、2人