秋篠宮家の次女・佳子さまがきょう、31歳の誕生日を迎えられました。こちらは誕生日にあたりきょう宮内庁が公開した佳子さまの映像です。白いニットと茶色のスカート姿で赤坂御用地を散策し、私物のインスタントカメラを手にとって、写真撮影を楽しまれる様子も収められています。佳子さまは今年6月、「外交関係樹立130周年」にあたりブラジルを公式訪問。ルラ大統領を表敬訪問したほか、各都市で行われた行事であいさつされました