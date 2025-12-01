Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¦¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¿Ø¡Ö¥Á¡¼¥à¡¦¥Ï¥ó¥µ¥à¡ª¡×¤Ë¤è¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¥é¥¤¥Ö¡Ö£Á£í£õ£ó£å£Ð£ò£å£ó£å£î£ô£ó£Õ£Ì£Ô£Ò£Á£È£Á£Î£Ä£Ó£Ï£Í£Å£Ì£É£Ö£Å£²£°£²£µ¡È£Ú£Å£Ò£Ï¡É¡×¤¬£²£¸Æü¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¹ñÎ©Âç¥Û¡¼¥ë¤ÇÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÇÐÍ¥¿Ø¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ëÆ±¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢£²£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£²ó¤Ç°ì¶èÀÚ¤ê¡£½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉñÂæ¤Ë¤Ï¡¢ÎòÂå¥Ï¥ó¥µ¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡Ê£³£²¡Ë¤â¶î¤±¤Ä¤±