プレミアリーグ 25/26の第18節 クリスタルパレスとトットナムの試合が、12月29日01:30にセルハースト・パークにて行われた。 クリスタルパレスはジャンフィリップ・マテタ（FW）、イエレミ・ピノ（FW）、ジャスティン・デベニ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトットナムはリシャルリソン（FW）、ランダル・コロムアニ（FW）、ルーカス・ベルグバル（MF）らが先発