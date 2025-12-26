大リーグ公式サイトが27日（日本時間28日）、25年に重要なマイルストーン（節目の記録）に到達した10選手を特集し、日本選手初のメジャー通算250本塁打を達成したドジャース・大谷が名を連ねた。6月14日のジャイアンツ戦で初回先頭弾を放って王手をかけて6回のソロで到達。同サイトは「この時点で、大谷は通算156盗塁。通算944試合目で250本塁打＆150盗塁を達成したのは、アレックス・ロドリゲス（977試合）を上回って史上最速